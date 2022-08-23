Избитую до полусмерти девочку из Великих Лук прооперировали в Москве

Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Жестоко избитую 8-летнюю девочку из Великих Лук прооперировали в Москве. Ребенок находится в стабильном состоянии. Об этом сообщил депутат Государственной Думы от Псковской области Александр Козловский в своём Telegram-канале.

Покушение на убийство маленькой великолучанки во время отдыха в Твери Козловский взял под особый контроль. Он находится на связи с семьёй девочки и направил запрос по делу прокурору Тверской области Сергею Лежникову.

Фото: СУ СК РФ по Тверской области

«Попросил Сергея Борисовича обратить особое внимание на это дело. Буду и дальше держать ситуацию с девочкой на личном контроле и следить за ходом её развития», – отметил депутат.

Напомним, покушение на убийство 8-летней жительницы Великих Лук произошло в Тверской области. Несовершеннолетний жесто избил девочку неизвестным предметом. Медики не дали умереть ребенку. В настоящее время он арестован на время расследования уголовного дела.