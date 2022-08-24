Фестиваль «ВиноГрад» получил федеральную поддержку на 2023 год

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В 2023 году регион получит 18 млн рублей на организацию и продвижение мероприятия. Поддержка организована в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Заявка регионального комитета по туризму на поддержку эногастрономического фестиваля стала победителем конкурсного отбора Федерального агентства по туризму по предоставлению субсидий.

В 2022 году познавательный эногастрономический фестиваль «ВиноГрад» стал одним из самых массовых летних мероприятий в Псковской области. За 9 дней его работы интерактивные, дегустационные и концертные площадки посетили около 100 тыс жителей и гостей области. Свою продукцию смогли представить производителей вина и сыра из разных регионов страны.