Одеть мальчика к школе в 2022 году обойдется дороже, чем девочку

Сколько стоит собрать ребёнка в школу – этот вопрос будоражит всех, без исключения, родителей к концу лета. Вопреки стереотипам, одеть мальчика к школе обойдется на несколько тысяч дороже, чем девочку, пишет «Псковская правда».

По расчетам издания, собрать ребёнка к школе будет дешевле в интернет-магазине: выбора больше, а цены ниже.

СОБИРАЕМ В ШКОЛУ ДЕВОЧКУ

1. Блузка - 499 рублей.

2. Юбка - 359 рублей.

3. Сарафан - 639 рублей.

4. Брюки - 799 рублей.

5. Колготки - 188 рублей.

6. Футболка для физкультуры - 149 рублей.

7. Спортивные брюки - 399 рублей.

8. Спортивный костюм - 1199 рублей.

9. Туфли - 799 рублей.

10. Кроссовки - 799 рублей.

ИТОГО: 5 829 рублей.

Примерные расчеты стоимости гардероба школьницы | Инфографика: Псковская правда

СОБИРАЕМ В ШКОЛУ МАЛЬЧИКА

1. Рубашка - 499 рублей.

2. Жилет - 499 рублей.

3. Брюки - 799 рублей.

4. Костюм-двойка - 2899 рублей.

5. Ремень - 349 рублей.

6. Галстук - 219 рублей.

7. Футболка - 149 рублей.

8. Спортивные брюки - 399 рублей.

9. Спортивный костюм - 1872 рубля.

10. Туфли - 1299 рублей.

11. Кроссовки - 799 рублей.

ИТОГО: 9 782 рубля.

Примерные расчеты стоимости гардероба школьника | Инфографика: Псковская правда

Не стоит забывать, что на неделю ребенку понадобится не одна рубашка, футболка и калготки. Такие вещи нужно купить в прок.