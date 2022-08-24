Одеть мальчика к школе в 2022 году обойдется дороже, чем девочку

Сколько стоит собрать ребёнка в школу – этот вопрос будоражит всех, без исключения, родителей к концу лета. Вопреки стереотипам, одеть мальчика к школе обойдется на несколько тысяч дороже, чем девочку, пишет «Псковская правда».
По расчетам издания, собрать ребёнка к школе будет дешевле в интернет-магазине: выбора больше, а цены ниже.
1. Блузка - 499 рублей.
2. Юбка - 359 рублей.
3. Сарафан - 639 рублей.
4. Брюки - 799 рублей.
5. Колготки - 188 рублей.
6. Футболка для физкультуры - 149 рублей.
7. Спортивные брюки - 399 рублей.
8. Спортивный костюм - 1199 рублей.
9. Туфли - 799 рублей.
10. Кроссовки - 799 рублей.
ИТОГО: 5 829 рублей.
Примерные расчеты стоимости гардероба школьницы | Инфографика: Псковская правда
1. Рубашка - 499 рублей.
2. Жилет - 499 рублей.
3. Брюки - 799 рублей.
4. Костюм-двойка - 2899 рублей.
5. Ремень - 349 рублей.
6. Галстук - 219 рублей.
7. Футболка - 149 рублей.
8. Спортивные брюки - 399 рублей.
9. Спортивный костюм - 1872 рубля.
10. Туфли - 1299 рублей.
11. Кроссовки - 799 рублей.
ИТОГО: 9 782 рубля.
Примерные расчеты стоимости гардероба школьника | Инфографика: Псковская правда
Не стоит забывать, что на неделю ребенку понадобится не одна рубашка, футболка и калготки. Такие вещи нужно купить в прок.