К 200 часам обязательных работ приговорили жителя Невеля, выбросившего с балкона щенка

В Невельском районе вынесен приговор 41-летнему местному жителю по уголовному делу о жестоком обращении с животным. Об этом сообщает прокуратура Псковской области в своем Telegram-канале.

Мужчину приговорили к 200 часам обязательных работ после того, как в нетрезвом состоянии он выбросил из окна надоевшего щенка. От увечий щенок скончался.

Поступок мужчины признан мировым судьей судебного участка №20 Невельского района жестоким обращением с животными (ч. 1 ст. 245 УК РФ).

В результате его действий собаке были причинены увечья, что впоследствии привело к ее гибели.

Приговор суда не вступил в законную силу.