Врачи спасли псковского фотографа Дмитрия Маркова от передозировки наркотиками

Фото: с личной страницы Дмитрия Маркова в соцсетях

Известный псковский фотограф Дмитрий Марков сообщил о том, что перенес передозировку наркотическими веществами. Об этом случае он сообщил на своей странице в Instagram*.

«Ах, да, пост дня рождения. Отныне оно у меня 18 августа, и я, вроде как, лев - такой же большой, пробивной и "бронированный" как и прошлый телец. Скажем спасибо другу Леше (он же автор) за то, что полтора часа возился с моим обмякшим телом, и оставил вам живого художника (и бригаде скорой помощи, которая явила настоящее чудо в поисках шейной вены для инъекции налоксона)», – написал Дмитрий Марков, комментируя опубликованное фото.

Дмитрий Марков известен как фотограф, делающий документальные снимки о глубинке России на смартфон. Дебют фотографа произошел в 2016 году, когда он попал в топ-15 топовых фотографов, приглашенных к участию в кампании Apple's Taken on the iPhone. Тогда для рекламы смартфона Дмитрий сделал фото на вокзале в Пскове.

В 2020 году творчество Маркова попало на площадку популярного видеохостинга. Он стал героем нескольких известных каналов, а на одном из них впоследствии запустил и свой блог «Антитревел» вместе с блогером Полей из Деревки.

Долгое время фотограф лечится от наркозависимости и несколько раз отправлялся в реабилитационный центр «Дом на Волге».

*Деятельность корпорации Meta*, а также ее платформ Facebook* и Instagram*, признана «экстремистской» и запрещена в РФ.