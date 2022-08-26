В псковском СНТ сотни пенсионеров и детей остаются без света третью неделю

.

Жительница СНТ «Ручеек» пожаловалась на отсутствие электроэнергии уже более трёх недель. О том, как живут люди в СНТ без света, рассказала местная жительница Лариса Рацевич.

«Завтра 3 недели, как СНТ Ручеек живёт без света, а это сотни пенсионеров, детей, никому дела нет, губернатор отписывается, Минимакс, где заказан агрегат, молчит, председатель СНТ пишет, что у нее тоже нет света... Это даже не просьба, это крик, неужели ничего нельзя сделать?!», – написала псковичка Лариса Рацевич.

По словам женщины, свет пропал после того, как сгорел старинный трансформатор, обеспечивающий электричеством все население товарищества.

«История банальна: трансформатор 1985 года, сгорел и он, и сети имущества СНТ, поэтому ремонтируем своими силами. Обращались за помощью в Администрацию города – ответ: имущество ваше, ремонтируете сами».

Местные жители собрали деньги на новый трансформатор и заказали его в одной из известных компаний-производителей электротехнического обслуживания.

«Сотни людей без света, как следствие без воды, без холодильников, генератор могут купить очень немногие. Я сама, мне легче, у меня машина, я могу ездить за едой через день. Соседка пожилой человек, чем она питается не говорит, за водой ходит на речку, у соседей в колодцах вода заканчивается...», – поделилась ситуацией Лариса Рацевич.