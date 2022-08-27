Шесть главных признаков заболевания сердечно-сосудистой системы назвали псковские медики

О признаках сердечно-сосудистых заболеваний рассказали в комитете по здравоохранению Псковской области.

У заболеваний сердца бывает множество различных симптомов. При каких обстоятельствах необходимо обратиться за медицинской помощью, рассказали медики.

О проблемах с сердечно-сосудистой системой могут говорить шесть признаков. По словам специалистов, всё начинается с усталости, вялость и сонливости. После может появиться одышка и дискомфорт в груди. Крайними симптомами станут сердцебиение, головокружения, одышка и обморок.