Авто утонуло в 20 метрах от берега в Пскове. Водитель не смог объяснить, как это случилось

.

В Пскове, в реке Великой, обнаружили утонувший автомобиль. Транспортное средство спасатели достали в 20-ти метрах от берега, сообщает Telegram-канал «Псковская сводка».

В районе деревни Малая Гоголевка в реке оказалось утопленное авто марки Renault Logan. На место происшествия были вызваны все оперативные службы Пскова.

Прибывшие на место утопления спасатели АСС исследовали авто. В нем не были обнаружены люди.

Находившийся на берегу хозяин авто не смог объяснить, как транспортное средство оказалось так далеко от берега на глубине 2-х метров.

На месте работали бригада скорой помощи, сотрудники АСС, ДПС, МЧС, полиции и участковый.