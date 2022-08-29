8-летний мальчик на Land Rover сбил своего 2-летнего брата. Малыша увезли на скорой в тяжелом состоянии

Фото из архива КП

27 августа в деревне Жабенец Струго-Красненского района произошло ДТП с двумя детьми. Водитель Land Rover Freelander не заглушил мотор и покинул машину. Оплошность привела к госпитализации 2-летнего ребенка.

8-летний сын водителя воспользовался освободившимся местом за рулем. Когда он дернул скорости, машина двинулась. Перед автомобилем в этот момент находился 2-летний брат мальчика.

Малыш госпитализирован с места ДТП в тяжелом состоянии скорой. На месте ДТП прибыли сотрудники ДПС и МЧС. Обстоятельства произошедшего уточняются.