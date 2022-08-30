60 миллионов на подготовку ЖКХ к осенне-зимнему периоду выделил Михаил Ведерников

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Для подготовки ЖКХ к осенне-зимнему периоду глава правительства Псковской области выделил 60 миллионов рублей. Об этом Михаил Ведерников сообщил во время рабочего совещания с вице-губернатором Василием Осиповым и председателем комитета по строительству и ЖКХ Сергеем Граховым.

Дополнительные средства будут направлены для своевременной и качественной подготовки объектов сферы жилищно-коммунального хозяйства. Сегодня регион готов к отопительному сезону на 81%. Это значительно больше, чем на текущий период прошлого года.

В подготовке систем отопления к холодам лидирует четыре района: Красногородский, Локнянский, Порховский и Пустошкинский.

«Пополнение нормативного запаса топлива по дровам составляет 91% , по мазуту – 113%, по углю – 87%», – уточнили в пресс-службе правительства региона.

Средства, выделенные региону пойдут на ремонт котельных в Островском, Палкинском, Плюсском и Себежском районах. Также будут перекрыты и частные проблемы, к примеру, у некоторых котельных обновятся дымовые трубы.