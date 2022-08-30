Фото: пресс-служба регионального парламента

Школа в Стругах-Красных не будет готова к 1 сентября. Подрядчик не успел уложится в срок, кроме того комиссия отмечает большое количество дефектов в уже выполненной работе. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента после очередной общей планерки на объекте.

Несмотря на нерасторопность подрядчика, школьники смогут приступить к образовательному процессу вовремя. Но в расписание придется внести некоторые коррективы.

«Перекроем третий этаж. Строители будут работать во второй половине дня – после уроков», – отметила директор Марина Павлова.

Фото: пресс-служба регионального парламента

К ремонту спортивного зала школы подрядчик также приступит с большим опозданием – осенью. По контракту, все работы в образовательном учреждении должны были быть сданы 20 августа.

«Объём был небольшой, но, несмотря на заверения подрядчика справиться с обязательствами, приходится констатировать: к 1 сентября работы полностью выполнены не будут. Качество при этом оставляет желать лучшего», – оценил результат председатель Собрания Александр Котов.

Более недели назад подрядчик уже получал протоколы на устранение дефектов работы на первом этаже. Согласно комиссии, стены и направляющие потолков были кривыми, отмечалось большое количество мелких недочетов. Во время последнего осмотра помещений, работы по исправлению дефектов практически не были выполнены.