Психолог: избитая до полусмерти 8-летняя великолучанка «не осознает ужаса случившегося»

Фото из архива КП

Пострадавшей от рук подростка 8-летней девочке из Великих Лук провели операцию в НИИ Рошаля. Избитая до полусмерти маленькая великолучанка проходит курс реабилитации у психологи и практически не осознает тяжести случившегося. Об этом сообщает подруга семьи Ирина Полещенко на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В настоящее время девочка уже приехала домой из НИИ Рошаля. Врачи подготовили для нее план лечения, а также рекомендовали посещать процедуры физиотерапии и соблюдать покой. В переди у нее еще одна консультация в НИИ Рошаля, а пока девочка радуется жизни и ни о чем не вспоминает.

«Травмы, практически несовместимые с жизнью, а она ходит, радуется и почти как раньше. Ждёт 1 сентября и ещё не осознает ужаса случившегося. Спасибо всем, кто с нами желал ей здоровья», – написала подруга семьи и добавила, что с ребенком проводится курс реабилитации у психолога.

Напомним, несовершеннолетний подросток жестоко избил тяжелым предметом восьмилетнюю великолучанку, когда она приехала в Тверскую область на каникулы. Подросток задержан, в настоящее время идёт расследование уголовного дела.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

8-летний мальчик на Land Rover сбил своего 2-летнего брата в Струго-Красненском районе. Малыша увезли на скорой в тяжелом состоянии (Подробности)

Тело 15-летнего подростка нашли спасатели в озере Струго-Красненского района (Подробности)