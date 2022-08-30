Псков
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Псков
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Псков
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика30 августа 2022 14:15

Псковские художники передали 70 икон российским бойцам на Донбасс

Источник:kp.ru
Фото: Псковский театр драмы им. А. С. Пушкина.

Фото: Псковский театр драмы им. А. С. Пушкина.

Псковские иконописцы и художники передали российским военнослужащим на Донбасс 70 икон. Об этом сообщает Псковский театр драмы им. А. С. Пушкина.

Авторами икон стали Алла Павлусенко, Дмитрий Яблочкин, Виктор Марченко и Александр Стройло. Иконы с ликами Николая Чудотворца, Илии Пророка, Спаса Елеазаровского, Спаса Нерукотворного нанесены на доски из красного дерева и дуба.

Идея создать иконы принадлежит художественному руководителю Псковского театра драмы Дмитрию Месхиеву. В ближайшее время иконы доставят военнослужащим 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии.