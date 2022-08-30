Псковские художники передали 70 икон российским бойцам на Донбасс

Фото: Псковский театр драмы им. А. С. Пушкина.

Псковские иконописцы и художники передали российским военнослужащим на Донбасс 70 икон. Об этом сообщает Псковский театр драмы им. А. С. Пушкина.

Авторами икон стали Алла Павлусенко, Дмитрий Яблочкин, Виктор Марченко и Александр Стройло. Иконы с ликами Николая Чудотворца, Илии Пророка, Спаса Елеазаровского, Спаса Нерукотворного нанесены на доски из красного дерева и дуба.

Идея создать иконы принадлежит художественному руководителю Псковского театра драмы Дмитрию Месхиеву. В ближайшее время иконы доставят военнослужащим 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии.