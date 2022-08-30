Для Пскова изготовлена первая партия люков с уникальной символикой

Фото: Борис Елкин

Первая партия люков с символикой Пскова изготовлена. Всего сделано три дизайна, которые появятся в историческом центре города, сообщил глава администрации Пскова Борис Елкин на своей официальной странице в «ВКонтакте».

«Первая партия люков с символикой Пскова готова! Сделано три вида, дизайн которых выбрали сами псковичи», – заявил глава администрации Пскова.

Первый люк выполнен с повторяющимся узором снетка, которым торговали на Рыбных рядах в Пскове. Второй – с рисунком в виде Псковской деньги с лютым зверем, которую чеканили с 1425 по 1510 год. А на третий нанесена надпись в древнерусском стиле «А псковские люки самые красивые».

Дизайн люков сделан по разработанным ранее эскизам. Для каждого отдельно подготовили свою форму для отлива. Далее производилась штамповка.

«Люки выполнены из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом двух типов – средние и тяжелые плавающие. Они предназначены для смотровых колодцев под различные инженерные сети», – поделился Борис Елкин.

Брендированные псковские люки будут размещены на территории города в нескольких точках: на площади Ленина, Октябрьской площади, Троицком мосту и других объектах. В дальнейшем их планируется размещать на отремонтированных дорогах, к примеру, на улице Яна Фабрициуса по окончании капремонта.