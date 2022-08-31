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Спорт31 августа 2022 13:00

Великие Луки официально получили звание столицы спортивного воздухоплавания

Источник:kp.ru
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Товарный знак «Великие Луки - столица спортивного воздухоплавания» прошел экспертизу, сообщил глава города Николай Козловский в своем Telegram-канале.

«Великие Луки - столица спортивного воздухоплавания! Теперь уже официально <...> Мы получили положительный результат. Теперь предстоит пройти процедуру регистрации товарного знака», – заявил глава города.

Большую работу по регистрации бренда провело региональное отделение федерации воздухоплавательного спорта. А идея была предложена местными жителями, которые с нетерпением ждут ежегодного праздника аэростатов.

«Наш город уже более четверти века встречает воздухоплавателей из разных уголков мира. Уверен, что регистрация товарного знака позволит развить новые направления воздухоплавательного движения в Великих Луках», - заключил Козловский.

Старт Международным встречам воздухоплавателей в Великих Луках был дан в 1996 году. После этого аэростаты стали визитной карточкой города на Ловати.