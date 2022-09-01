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Происшествия1 сентября 2022 9:41

За сутки более миллиона рублей перевели псковичи на счета мошенников

Источник:kp.ru
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За сутки в Псковской области два жителя поселись на уловки мошенников и перевели на их счета более миллиона рублей. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Самой крупной жертвой мошенников стала 60-летняя жительница Пскова. По отработанной обманной схеме «сотрудник банка» сообщил женщине, что с ее счета украли крупную сумму средств. Воспользовавшись шоковым состоянием псковички, мошенники убедили ее отправиться к банкомату и перевести средства на резервный счёт. Женщина послушалась неизвестных и перевела 905 тысяч рублей в неизвестность.

На уловку попал и 43-летний житель областного центра. Только в этот раз мошенники убедили мужчину воспользоваться онлайн-приложением банка, чтобы перевести деньги. Мошенники получили на свой счёт 110 тысяч рублей.

Розыском мошенников займетсч полиция по факту побуждения уголовных дел. В ведомстве напомнили: только бдительность граждан поможет сохранить сбережения в безопасности. Если вам поступил звонок с неизвестного номера с подобными уловками, повесте трубку и не отправляйте деньги незнакомцам.