Два новых автобуса №4 в Пскове изменят маршруты для заезда в аэропорт

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Со 2 сентября в Пскове запустят два дополнительных рейса автобуса № 4 для заезда в аэропорт им. княгини Ольги. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

В 6:04 автобус начнет следовать от остановки «Улица Рокоссовского», к 6:40 прибудет в аэропорт. Вечером маршрут автобуса начнется 23:30 от улицы Рокоссовского и прибудет в аэропорт к 00:02.

Напомним, что с сентября изменится расписание маршрутов в псковские садоводческие товарищества.