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Здоровье1 сентября 2022 10:43

Количество заболевших COVID-19 в Псковской области за сутки перевалило за 200 человек

Источник:kp.ru
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В Псковской области за сутки 211 человек зарозились новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом ссообщается в официальном Telegram-канале региона.

Лидирующими по количеству заражений оказались Псков (92 человека) и Островский район (33 человека).

С начала пандемия в Псковской области коронавирусом заболели 115 959 человек. Успешно закрыли больничный 112 414 пациентов, за последние сутки – 174. За это время скончались от осложнений вируса 1 895 человек. За сутки в статистику смертности добавился ещё один человек.