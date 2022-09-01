Количество заболевших COVID-19 в Псковской области за сутки перевалило за 200 человек

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В Псковской области за сутки 211 человек зарозились новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом ссообщается в официальном Telegram-канале региона.

Лидирующими по количеству заражений оказались Псков (92 человека) и Островский район (33 человека).

С начала пандемия в Псковской области коронавирусом заболели 115 959 человек. Успешно закрыли больничный 112 414 пациентов, за последние сутки – 174. За это время скончались от осложнений вируса 1 895 человек. За сутки в статистику смертности добавился ещё один человек.