Аналитики фиксируют 54% повышение спроса на врачей в Псковской области

.

Аналитики зафиксировали резкий спрос на специалистов в сфере медицины в августе сразу на 84%. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в крупнейшей российской онлайн-платформе по поиску работы и сотрудников hh.ru.

Большинство работодателей ищут соискателей вакансии лечащего врача (75%). Также повысился спрос на педиатров (7%), врачей инфекционистов (4%) и медсестер (3%). Данные представлены по сравнению с августом 2021 года.

Средняя зарплата,предлагаемая работодателями составила 53 455 рублей. При этом на должности медсестры в Псковской области можно будет заработать 29 500 рублей, педиатры – 50 000 рублей, хирурги – 60 000 рублей, анестезиологи-реаниматологи – 66 700 рублей.

Самыми прибыльными медицинскими профессиями станет врач акушер-гинеколог оперирующий (до 200 000 рублей до вычета налогов), врач-дерматовенеролог (от 140 000 до 150 000 рублей на руки), врач-онколог (от 85 000 рублей до вычета налогов), врач инфекционист (от 80 000 рублей до вычета налогов), врач - детский хирург (от 80 000 рублей до вычета налогов).