На 71-м году жизни скончался экс-депутат Псковского областного Собрания

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Экс-депутат Псковского областного Собрания Сергей Никифоров. С глубочайшими соболезнованиями в адрес родных и близких умершего высказались депутаты регионального парламента.

«Служение Отчизне, идеалы воинского братства были для него не просто словами, а принципами, которым он никогда не изменял. Сергей Иванович был строгим, когда того требовали обстоятельства, и понимающим, когда к нему обращались за помощью. Ответственность, внимание к проблемам и, самое главное, любовь к родной земле – всё это стало основой его эффективной депутатской деятельности», – написали депутаты областного Собрания.

Энергичный, яркий и авторитетный политик – так отзывались о Сергее Никифорове его друзья и сослуживцы. Экс-депутат в юности окончил Балашовское высшее военно-авиационное училище, а также Военно-воздушную академию имени Юрия Гагарина.

За его плечами летчика-снайпера оказалась не одна горячая точка: Афганистан, Вьетнам, Лаос и Кампучия. За годы службы стал командиром полка, имел награды: ордена «Красная звезда», «За военные заслуги», «Красная звезда 2-ой степени Социалистической Республики Вьетнам» и десять медалей.

В 2000 году Указом президента РФ ему было присвоено почётное звание «Заслуженный военный лётчик Российской Федерации».

С 2007 по 2015 год был депутатом Псковской городской Думы.

«Добрые дела Сергея Ивановича Никифорова навсегда останутся в благодарной памяти его коллег, сослуживцев и земляков!», – заключили коллеги.