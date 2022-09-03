46-летнего мужчину в шапке ищут в Псковской области

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Андрея Федорова разыскивают в Псковской области. 46-летний великолучанин пропал без вести 22 марта 2019 года. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщают в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Последний раз мужчину видели, когда он выходил из дома на улице Радищева 22. Он покинул дом в черной куртке с красными манжетами и вязанной шапке. На нем были черные штаны и резиновые сапоги с матерчатым верхом.

Имеющих информацию о мужчине просят обратиться по телефонам: (811-53) 5-27-94, 8-906-2231128 или 02.