Незаконную ловлю рыбы невельчаниным пресекли на озере Усвай

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Безработного жителя Невельского района будут судить за незаконную ловлю рыбы на озере Усвай. На рыбалке сетью его выявили полицейские вместе с представителями районной рыбохраны, сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

3 сентября мужчина с помощью сети незаконно ловил рыбу в акватории озера Усвай вблизи деревни Мосеево. Из водоема он вытащил лещей, окуней, судаков и другую рыбу. У него было изъято 523 особи рыбы, в том числе мужчина лишился четырех рыболовных сетей и лодки.

Полиции ещё предстоит установить ущерб, причиненный жителем Невельского района. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.