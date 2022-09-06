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Происшествия6 сентября 2022 7:49

В Пскове разыскивают двух не вернувшихся домой со школы девочек

Источник:kp.ru
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5 сентября со школы №22 на улице Алтаева не вернулись две девочки-подростки. Мать одной из них оставила крик о помощи в своуиальных сетях.

Известно, что подруги ушли после уроков со школы в понедельник, 5 сентября. Но дома их так никто и не видел.

«Девочки на связь не выходят. То, что вы видите, что они заходили в вк - это не они, это мы ищем среди их переписок зацепки, где можно спрятаться. На 8 утра не нашлись. Никаких мыслей тоже нету», – написала мама одной из пропавших.

Всех, кто располагает какой-либо информацией, просят сообщить по телефону 02 или 8-911-371-97-71.