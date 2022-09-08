Заморозки вновь настигнут Псков и Великие Луки к ночи

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Заморозки прошли ночью 8 сентября и вновь вернутся в Псков и Великие Луки 9 и 10-го. Псковичей предупредили об опасном явлении в пресс-службе ГУ МЧС Псковской области.

«Ночью и утром 8 сентября местами, 9 и 10 сентября на большей части территории Псковской области ожидаются заморозки на почве и в воздухе -1...3 градуса», – сообщает ведомство.

Ночью, 8 сентября, в Псковской области дул ветер северных направлений, он принес в регион череду заморозков. Температура воздуха днем поднималась до +17 градусов, но ночью в Пскове прошли заморозки до -3 градусов, в Великих Луках – до -2.