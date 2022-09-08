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Происшествия8 сентября 2022 7:39

Пожар в нежилом доме ночью задымил улицы Коммунальной и Киселева в Пскове

Источник:kp.ru
Фото: Жесть по-псковски

Фото: Жесть по-псковски

Ночью на пересечении улиц Киселева и Коммунальной случилось возгорание нежилого строения. Об этом сообщает Telegram- канал «Псковская сводка».

Пострадавших при пожаре не обнаружено. На месте происшествия работали пожарные, сотрудники полиции и медработники. Причины возникшего минувшей ночью пожара выясняются.

В социальных сетях сообщают, что этот заброшенный дом долгое время служил местом для обогрева людей без места жительства. После возгорания соседние улицы ночью затянуло плотным дымом.

Напомним, 8 сентября в Пскове и по области прошли заморозки. Сколько дней продлятся ночные морозы, рассказали в ГУ МЧС России по Псковской области.

Фото: Жесть по-псковски

Фото: Жесть по-псковски