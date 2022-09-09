Пьяный водитель BMW, учинивший страшное ДТП под Псковом, скончался на месте

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9 сентября в Новосокольническом районе у деревни Шубино (трасса М-9) в лобовом столкновении автомобилей Opel и BMW скончался пьяный водитель. Об этом сообщает Telegram-канал «Псковская сводка».

По словам очевидцев страшной аварии, водитель BMW сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Итогом «пьяной» езды стала собственная смерть и трое пострадавших.

В настоящее время медики скорой помощи констатировали смерть лихача и осматривают пострадавших на предмет необходимости госпитализации.

На место аварии прибли пожарные подразделения и сотрудники ДПС.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего.