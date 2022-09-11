Двое псковичей отдали 300 тысяч рублей следователям-мошенникам

Порядка 300 тысяч рублей перевели Двое псковичей на счета мошенников. Под видом московских следователей злоумышленники завладели средствами обманным путем. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Первой жертвой лжеследоаателей стала 53-летняя псковичка. На ее телефон поступил звонок от якобы московского следователя, который предупредил женщину о несанкционированном оформления кредита на ее данные. Чтобы остановить этот процесс псковичке нужно было перевести 150 тысяч рублей.

Звонок от слудователей пришелся и на 70-летнего местного жителя. По той же обманной схеме он поверил мошенникам и перевел 150 тысяч рублей ради безопасности.

Полиция Псковской области возбудила уголовные дела по факту преступных хищений средств.