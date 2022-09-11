В Псковской области завершился третий день голосования

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Выборы-2022 на финишной прямой. Избирательная комиссия Псковской области в своем Telegram-канале сообщила о завершении трёхдневного голосования.

«Теперь участковые избирательные комиссии приступили к не менее важному этапу кампании — к погашению бюллетеней и подсчёту голосов избирателей. При этом 10 405 избирателей, которые подавали заявление на участие в ДЭГ, воспользовались возможностью онлайн-голосования на выборах депутатов городской Думы», – сообщили в избирательной комиссии.

После завершения голосования в Калининградской области ТИК ДЭГ произведет сборку ключа расшифрования, который разделен на десять частей. После этого Псковская область узнает об итогах электронных выборов.