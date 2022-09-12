Псков
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Псков
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Псков
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество12 сентября 2022 8:24

Движение по улице Алмазной в Пскове изменится на три месяца

Источник:kp.ru
.

.

Участок улицы Алмазной, начинающийся от улицы Чудской в сторону улицы Шоссейной, будет перекрыт для проведения работ по установлению освещения с 15 сентября по 30 ноября. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в Псковской администрации.

Будет производится установка линий освещения. Для этого будет произведено 28 стальных опор и 30 светодиодных светильников.

Администрация города рекомендует учесть данное мероприятие при планировании маршрута поездок и приносит извинения за доставленные неудобства. Водителей просят внимательно выбирать пути объезда и следовать установленным знакам.