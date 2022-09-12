Движение по улице Алмазной в Пскове изменится на три месяца

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Участок улицы Алмазной, начинающийся от улицы Чудской в сторону улицы Шоссейной, будет перекрыт для проведения работ по установлению освещения с 15 сентября по 30 ноября. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в Псковской администрации.

Будет производится установка линий освещения. Для этого будет произведено 28 стальных опор и 30 светодиодных светильников.

Администрация города рекомендует учесть данное мероприятие при планировании маршрута поездок и приносит извинения за доставленные неудобства. Водителей просят внимательно выбирать пути объезда и следовать установленным знакам.