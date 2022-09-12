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Общество12 сентября 2022 11:09

Отопительный сезон 2022-2023 в Пскове начнется 14 сентября

Источник:kp.ru
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О старте отопительного сезона заявил глава администрации Пскова Борис Елкин в своем Telegram-канале. Тепло в жилые дома начнет поступать с 14 сентября.

«Решение принято в связи с неблагоприятным прогнозом на предстоящую неделю: ожидаются дожди и высокая влажность, хотя среднесуточная температура воздуха по-прежнему превышает +8 градусов», – заявил глава города.

Напомним, в детские сады, школы, больницы тепло начало поступать уже с 5 сентября. Решение начать протапливать социальные учреждения города было принято локально, по заявкам руководства.

«Сегодня уже в 50 социальных учреждениях батареи отдают тепло», – отметил Борис Елкин.