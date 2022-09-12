Комплексный ремонт улицы Новгородской проведут в Пскове

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Планируется отремонтировать более километра дороги на улице Новгородской в Любятово и проезда к дому №7. Об этом сообщает глава администрации Пскова Борис Елкин в своем Telegram-канале.

Подрядчик, который займётся ремонтом данного участка уже найден. Организация обязуется обработать старое покрытие, установить новый бортовой камень и добавить 2 слоя нового асфальта. Специальными ограждениями будут отделены пешеходные зоны и отремонтированы тротуары. Также, появятся новые дорожные знаки и разметка.

«Срок окончания ремонта - до 29 августа 2023 года», — добавил Борис Елкин.