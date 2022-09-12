Орден Мужества вручили матери погибшего на Украине героя из Усвятского района

Фото: газета «Новая жизнь»

Представители Администрации Усвятского района передали орден Мужества в руки матери погибшего во время спецоперации на Украине солдата. Об этом сообщается в газете «Новая жизнь».

Ирина Рубижевич, мать погибшего Вадима Харитонова, приняла почетную награду от военного комиссара Пустошкинского, Усвятского и Невельского районов Ивана Валуевича.

«Спасибо вам большое за сына, настоящего героя. Мы должны и будем помнить подвиг нашего земляка», —высказался глава Усвятского района Дмитрий Петров. Также, глава района пожелал Ирине здоровья и сил, чтобы оправиться после потери сына.

«За проявленные отвагу и самоотверженность указом президента РФ Вадим Харитонов посмертно награждён орденом Мужества», — также сообщается в газете.

Напомним, Вадим Харитонов, гвардии младший сержант, погибший на спецоперации на Украине, был похоронен 18 апреля.