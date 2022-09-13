18 часов по лесу блуждал пенсионер в Псковской области

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11 сентября в лесу у деревни Крымы Опочецкого района Псковской области заблудился 61-летний грибник. Мужчина провел ночь в блужданиях и сильно переохладился. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Вечером 11 сентября пенсионер приехал в лесной массив на своей машине за грибами, Он отправился в лес и больше не смог выбраться к дороге. С собой он взял телефон, это мужчине спасло жизнь. Он смог дозвониться до родных и позвать на помощь.

В этот же вечер в дежурную часть опочецкой полиции поступил звонок о заблудившемся в лесу человеке. На место пропажи выехали сотрудники ведомства, МЧС и волонтеры-поисковики. Всю ночь поисковые группы искали пропажу в лесу. Но до самого утра добраться до мужчины не удавалось никому.

К утру искать мужчину присоединились местные жители. И пожилого грибника наконец увидели. Он находился в заболоченной местности и за 18 часов, проведенных на улице, сильно продрог.

Мужчине помогли согреться и добраться до авто. Дорога обратно заняла полтора часа. Мужчину доставили в Опочецкую больницу. После осмотра врача мужчину отпустили домой.