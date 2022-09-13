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Общество13 сентября 2022 7:15

Россиян просят не пересекать границу с Латвией через псковские «Бурачки» и «Убылинку»

Источник:kp.ru
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Псковские таможенники предупреждают не пересекать границу России с Латвиец в автомобильных пунктах пропуска «Бурачки» (Терехово) и «Убылинка» (Гребнево). Как сообщают в Погрануправлении ФСБ России по Псковской области, на этих таможнях начался процесс реконструкции.

Ремонт пограничных пунктов в Терехово и Гребнево вносит коррективы в дорожное движение транспортных средств. В настоящее время проезд возможен только по одной из полос. Граждан просят быть внимательными и временно выбрать другие маршруты, чтобы не оказаться в пробке.

Кроме того, псковские таможенники напоминают, что с домашними животными пересечение границы невозможно в пунктах пропуска: «Лудонка», «Куничина Гора» и «Брунишево». Эти таможни не имеют ветеринарный контроль.