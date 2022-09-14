Частота движения автобусов в Пскове изменится с октября

.

Автобусы в городе стали ходить реже в связи с весенне-осенним периодом. Но в скором времени ситуация может измениться. Об этом на пресс-конференции в Медиацентре ПАИ сообщил директор ГППО «Псковпассажиравтотранс» Юрий Михайлов.

В осенний период больше общественных транспортных средств сконцентрировано в дачных районах. В начале октябре, когда дачный сезон закончится, ситуация в городе может поменяться в лучшую сторону.

«Уверен, что мы сейчас акцентируем внимание на городе и интервалы уменьшатся», —сообщил Юрий Михайлов.

Изменения могут произойти уже после 8-10 октября, отметил Михайлов.