Псков
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные приоритетыВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Псков
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные приоритетыВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Псков
+13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество14 сентября 2022 12:12

Частота движения автобусов в Пскове изменится с октября

Источник:kp.ru
.

.

Автобусы в городе стали ходить реже в связи с весенне-осенним периодом. Но в скором времени ситуация может измениться. Об этом на пресс-конференции в Медиацентре ПАИ сообщил директор ГППО «Псковпассажиравтотранс» Юрий Михайлов.

В осенний период больше общественных транспортных средств сконцентрировано в дачных районах. В начале октябре, когда дачный сезон закончится, ситуация в городе может поменяться в лучшую сторону.

«Уверен, что мы сейчас акцентируем внимание на городе и интервалы уменьшатся», —сообщил Юрий Михайлов.

Изменения могут произойти уже после 8-10 октября, отметил Михайлов.