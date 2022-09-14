Мошенники вновь орудуют в Псковской области

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Жители Пскова и Великих лук вновь пострадали от рук мошенников. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе областного УМВД России.

Жертвой мошенников стала 22-летняя жительница Пскова. Девушка захотела купить тренажёр на сайте бесплатных объявлений, после того, как она ввела данные карты и оплатила заказ, со счета списалось около 11 тысяч рублей.

От рук злоумышленников также пострадала 83-летняя псковичка. Представившись сотрудниками банка, мошенники обманули женщину на 70 тысяч рублей.

В Великих Луках злоумышленники напугали женщину сообщением о несанкционированном оформлении кредита. Женщина перевела на их счета более полумиллиона рублей.

В результате инцидентов возбуждены уголовные дела по статье № 159 УК РФ. Сотрудники ведомства продолжают выяснять, кто стоит за финансовыми кражами.