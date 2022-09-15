Маршрут автобуса №22 может пройти через улицу Никольскую в Пскове

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Автобус №22 планирует ездить до новой остановки на улице Никольской в Пскове. Об этом сообщил директор ГППО «Псковпассажиравтотранс» Юрий Михайлов в медиацентре Псковского агентства информации.

Не так давно на улице Никольской появились новые остановки, и жители города ждут, когда на этом маршруте начнётся движение городского общественного транспорта.

«Пока рассматривается 22-й маршрут, но так как будет увеличен пробег, то вероятнее всего, нужно будет добавить 1-2 машины на пробег»,— заявил Михайлов.

Руководитель «Псковпассажиравтотранс» заверил, что прежде всего сотрудники предприятия будут ориентироваться на удобство для граждан.

Михайлов порекомендовал псковичам обращаться со своими предложениями в комитет по транспорту и дорожному хозяйству.

Ориентируясь на техническое оснащение и возможности изменения в расписании, сотрудники «Псковпассажиравтотранс» будут стараться пойти на встречу горожанам.