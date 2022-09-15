15 тысяч за вымышленную козу отдал пенсионер из Великолукского района

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В Великолукском районе пенсионера обманули мошенники с покупкой козы. За несуществующее животное он отдал 15 тысяч рублей, сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Предложение о продаже козы мужчина нашел на сайте бесплатных объявлений. Он обратился к продавцу в сообщениях и после разговора перевел ему денежные средства. Практический 15 тысяч собеседник получил на свою карту и больше не выходил на связь.

Полиция проведет проверку по факту случившегося.