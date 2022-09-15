Центры «Точка роста» открылись в 18 муниципалитетах Псковской области

С начала сентября 30 центров «Точка роста» появилось в Псковской области. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе правительства региона.

Данные центры сформированы благодаря проекту «Современная школа» нацпроекта «Образование».

В 2022 году в Островском и Великолукском районах были созданы три «Точки роста».

В Бежаницком, Куньинском, Невельском, Опочецком, Дедовическом, Палкинском и Порховском и Псковском районах появились ещё по два центра.

В Плюсском, Струго-Красненском, Пустошкинском, Красногородском, Локнянском, Гдовском, Печорском и Пыталовском районах пока по одному центру.

На образовательной площадке «Точка роста» используются современные технологии для изучения физики-математического и химико-биологического направлений. Лаборатории оснащены необходимым оборудованием: ноутбуками, микроскопами и другими многофункциональными устройствами. Образовательный процесс с применением роботехники уже может осуществляться в центрах «Точка роста».

Центры на данный момент созданы для малокомплектных школ сельской местности, где обучается менее 100 человек.

Такие площадки должны поддерживать интерес учеников к науке и помогать школьникам развиваться.