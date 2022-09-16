В Островской школе установили мемориальную доску Сергею Перову, погибшему в СВО

Фото: «Островские вести»

На фасаде школы №7 имени Виталия Пушкарева в Острове открыли памятную доску гвардии рядовому Сергею Перову, погибшему по время исполнения служебного долга на Украине. Об этом сообщается в газете «Островские вести».

Участие в церемонии принимали учителя и школьники, родственники погибшего и представители органов власти. Председатель Собрания депутатов района Александр Обризан выразил уверенность в том, что памятная доска будет предметом гордости и уважения к подвигу героя.

Фото: «Островские вести»

«Никто не забыт, ничто не забыто, светлая память нашим героям! Низкий поклон родителям за воспитание сына — настоящего защитника Отечества», — добавил председатель.

Возле школы прошло возложение цветов, также островичи почтили память погибшего минутой молчания.

Сергей Перов при исполнении служебного долга погиб 23 марта 2022 года. В октябре молодому человеку могло бы исполнится 25 лет.

Сергей проходил службу в 200-й мотострелковой дивизии с 2019 года. За свой подвиг награждён орденом Мужества посмертно.