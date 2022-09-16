Пскович насмерть избил жену, пожелавшую забрать вещи и развестись

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В Пскове перед судом предстанет 39-летний мужчина, убивший жену из-за ее желания расторгнуть брак. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в следственном управлении СК РФ по Псковской области.

Семейная пара разругалась и жена приняла решение съехать из общего жилья. Когда она пришла собрать вещи, в квартире находился ее супруг. Ему не понравилось решительное намерение жены, в связи с чем возник конфликт.

Мужчина несколько раз ударил свою жертву и схватился за табуретку. Он избил ею жену. С ушибами тела и головы женщину доставили на скорой в больницу. Женщина не перенесла побоев и скончалась на пятые сутки.

«В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», – уточняется в сообщении СУ СК России по Псковской области.