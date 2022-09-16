Движение по Троицкому мосту откроют в 2022 году в Пскове

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Автосообщение района Запсковье с центром города Пскова по Троицкому (Советскому) мосту в Пскове планируется запустить до конца года. Полностью работы завершатся только в 2023 году. Об этом рассказал начальник управления городского хозяйства Александр Грацкий в эфире радио «7 НЕБО».

По словам спикера радиостанции, подрядчик выполняет монтаж несущих конструкций – устанавливаются балки в мостовых пролетах. Следующим этапом станет бетонирование конструкций и укладка асфальта на проезжей и пешеходной части моста. В завершение будет произведена отделка тротуаров и по мосту запустят первый автотранспорт.

Также Александр Грацкий отметил, что на объекте «работа идёт полным ходом». По словам эксперта, уже к ноябрю получится запустить автосообщение по одной из самых востребованных артерий города.

Напомним, последним на закрытый объект пустили известного актера Михаила Тарабукина. Он успел проскочить на съемки по закрывающемуся на ремонт Троицкому мосту в Пскове.

Далее при демонтаже Троицкого моста Борис Елкин разрешил псковичам забрать свадебные замки. А как начинался распил строения, мы показывали на видео.

Работу над мостом проводила не только подрядная организация. Археологи не могли упустить возможность исследовать основание Троицкого моста. Неожиданной находкой стала неизвестная каменная постройка.