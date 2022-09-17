Лидер группы «7Б» Иван Демьян рассказал об искренней энергетике псковичей

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Лидер группы «7Б» Иван Демьян после выступления на фестивале «Русское лето» в Финском парке Пскова рассказал, чем ему запомнились жители Пскова, пишет ПАИ.

«Я давно не был в Пскове, но воспоминания приятные. Для меня нет формата площадки, я проходил через квартирники, небольшие клубы, дворцы, и не важно как человек сидит перед тобой», – рассказал Иван Демьян.

По словам музыканта, фестивали позволяют произвести обмен сильным энергетическим зарядом и напомнить о творчестве.

«От Пскова, от людей – искренняя энергетика. Люди это воспринимают всё от души, как и есть, это самое главное – такой обмен энергии. Они понимают, что с ними делятся своим творчеством. Мы это чувствуем всегда», – отметил солист.