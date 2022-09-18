Из Беларуссии в Псков планируют запустить беспересадочный поезд

Железнодорожный прямой рейс планируют запустить из Белоруссии в Псков. Об этом заявил начальник Белорусской железной дороги Владимир Морозов.

Предложение поступило со стороны Белоруссии. Страна увеличивает количество действующих железнодорожных маршрутов на территории России.

«Мы сосредоточены на наших настоящих партнерах, в первую очередь РФ. Фактически сегодня мы с Россией восстановили 17 поездов, в новом графике, который будет вступать в декабре 2022 года, рассматриваем помимо увеличения частоты движения по устоявшимся маршрутам в Анапу и Адлер, увеличить частоту движения поездов в Мурманск», – отмечает Морозов.

По его словам, в планах пустить на рельсы беспересадочный поезд и до Пскова.

В этом году уже был запущен поезд по проекту «Белорусский вояж», из Москвы путешественники могли проехаться по белорусским городам.