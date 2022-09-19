Новый скейт-парк в Великих Луках оценила молодёжь

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На острове Дятлинка в Великих Луках открылся новый скейт-парк, который сразу стал пользоваться популярностью среди местной молодёжи. Об этом сообщается в группе «Великолукская правда.Новости».

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Местные подростки с самого утра готовы приходить в скейт-парк, выполнять трюки на скейт-бордах, велосипедах и самокатах.

Юные экстремалы проводят на площадке много времени. Здесь есть все для комфортного времяпрепровождения: скамейки с зарядными устройствами для телефонов, навесы, стенды с информацией, спортивные элементы для разных видов трюков.

Отдельно посетители площадки отмечают отличное качество покрытия.