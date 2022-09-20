О чудесных находках картофеля в виде сердец рассказали в Печорской обители

Коллаж: КП-Псков

Большой сбор урожая картошки в виде сердец прошел в Псково-Печерском монастыре. Об этом необычном явлении, который каждый год сопутствует работникам на полях при монастыре, рассказали «Комсомольской правде в Пскове» насельники.

Ежегодно посадка и сбор урожая в при монастыре в Печорах проводятся насельниками обители и паломниками из разных городов. Красота ли в глазах смотрящего или подход к сбору урожая с особенной любовью, позволяет участникам сезонных работ увидеть в картофеле форму сердца – остается загадкой. Но то, что такого корнеплода за сезон просто не счесть – факт.

Даже мышки любят нашу картошечку|Тяпка-Chopper(Псково-Печерский монастырь)

«Сердечки на поле находят каждый год в изобилии, – рассказывают о необычной особенности картофеля прихожане Псково-Печерского монастыря. – Все трудятся на поле с большой любовью и радостью, и, конечно, с молитвой. Работают все очень дружно, многие люди приезжают потрудиться в монастырь на протяжении многих лет».

Тяпка-Chopper(Псково-Печерский монастырь)

Все желающие участвовать в сборе урожая работают под чутким руководством монаха Харалампия. Те, кто хоть раз общался с ним, описывают его как талантливого человека. Помимо знаний в области агрономии, во время работ он воодушевляет прихожан рассказами об истории музыки и удивляет знаниями нескольких языков.

По словам насельников монастыря, религия играет большую роль в «огородном деле» Псково-Печерского монастыря. В этом святом месте всегда был обильный урожай, как считают верующие, «все благодаря Божьей помощи».