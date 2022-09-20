В Пскове прошли похороны трех военнослужащих, погибших на СВО

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В Псковской области прошли похороны погибших во время спецоперации военнослужащих Псковского гарнизона. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Ведерников.

«Простились с нашими героями, отдавшими свои жизни в борьбе с нацистами в ходе спецоперации: гвардии старшим сержантом Романом Порфирьевым, гвардии рядовым Алексеем Зариповым, сержантом Кириллом Тимофеевым. Выражаю искренние соболезнования родным и близким. Будем помнить и чтить. Вечная память», – написал глава региона.

Напомним, выпускник лядской школы прислал весть о получении медали «За отвагу». Фото военнослужащий прислал с фронта. Ранее в Островской школе установили мемориальную доску Сергею Перову, погибшему в СВО. В октябре молодому человеку могло бы исполниться 25 лет.