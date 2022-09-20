Ограничительные мероприятия в связи с короновирусом в Псковской области продлили до конца года

В Псковской области ограничительные мероприятия будут продолжать действовать до 31 декабря из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе правительства региона.

Соответствующие изменения внесли в указ губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. На встрече с медицинскими работниками губернатор обсудил данные по короновирусу. В регионе наблюдается рост числа заражённых, каждые сутки более 200 человек заболевают Covid-19.

Специалисты заверили, что место для заболевших в больнице есть, процент коечного фонда варьируется от 15 до 20%.

К осени вакцинироваться жители региона стали активнее, чем в летние месяцы. Каждые сутки по средним показателям к числу вакцинировавшихся граждан прибавляется около 500 человек.

С указом губернатора можно ознакомиться на портале нормативной правовой информации Псковской области.