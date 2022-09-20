Бизнесмен из Пскова накопил налоговый долг почти в 45 миллионов

Директор Псковской организации долгое время уклонялся от уплаты налогов. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Псковской области.

Организация, занимающаяся строительством автодорог не выполняла налоговые обязательства около двух лет.

По данным сотрудников уполномоченных органов, с 2019 года директор организации неправильно вёл учёт расходов. Мошенник создал фиктивные документы,не отвечающие реальной деятельности компании.

В результате налогооблажение было уменьшено и организация накопила долг более чем в 44 млн рублей.

В 2020 году злоумышленник специально ссылался на отсутствие денежных средств у организации, сокрыв тем самым почти 8,5 млн рублей. За счёт этих денег руководитель рассчитывал покрывать долги.

Сотрудниками правоохранительных органов был наложен арест на имущество организации на сумму 100 млн рублей.

Предприниматель признал вину. По решению суда ему предстоит выплатить штраф 300 тысяч рублей.