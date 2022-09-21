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Общество21 сентября 2022 8:56

71-летний мужчина потерял сознание за рулем и попал в ДТП в Псковском районе

Источник:kp.ru
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В Псковском районе, деревне Муровицы, 71-летний мужчина потерял сознание за рулём Renault Duster. В результате потери управления автомобилем, произошел наезд на частное строение на улице Великорецкой, сообщает Telegram-канал «Псковская сводка».

Прибывшим спасателям пришлось вытаскивать водителя из заблокированного автомобиля. Далее пострадавшего приняла бригада скорой помощи. Мужчину пришлось экстренно госпитализировать.

Обстоятельства произошедшего предстоит выяснить скорой помощи, спасателям АСС и сотрудникам ДПС.